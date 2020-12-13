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Sağlık Tedbirler işe yaradı mı? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı
Sağlık

Tedbirler işe yaradı mı? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı

Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkilerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:45:00 -
Tedbirler işe yaradı mı? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; vaka sayılarında İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da ise yüzde 40 düşüş yaşandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de tedbirlerin asıl etkisinin önümüzdeki hafta görüleceğini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Tezer:

"İstanbul ve Ankara’da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi. Şu anda hastanelerde bir birikme var, iyileşme süreçleri bir müddet daha devam edecek. Kısıtlamaların neticesi bu hafta görülür. Şu anda her gün 30 bin vaka, 6 bin hasta var. Bu hastaların yüzde 5’i ağır hasta. Yoğun bakımdan çıkmak uzun sürebiliyor. Bundan sonraki süreçte büyük vaka sayılarının daha çabuk azalacağını tahmin ediyorum ancak ağır hasta sayısı daha yavaş azalacaktır. Anadolu’daki sorun da azalır ama o da biraz yavaş olacaktır. Örneğin Hatay çok kötü durumda. Bazı yerlerde de yoğun bakım kapasiteleri doldu. Uygulanan kısıtlamaların neticesini önümüzdeki hafta göreceğimizi düşünüyorum."

Prof. Dr. Tevfik Özlü:

"İlk etkileri pozitiflik oranında görürüz. Poliklinik başvurularına yansır. Daha sonra hastaneye yatışlarda, yoğun bakımlarda ve en son ölüm oranlarında görürüz. Bakanın açıklaması buna uygun. Bir miktar olumlu etkilenmenin olduğu görülüyor. Ama yeterli olacak mı, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Genelde artışlar büyükşehirlerde olur, daha sonra Anadolu'ya dalga dalga yayılır. Vakaların azalma sürecinde de böyle olacağını umut ediyorum."

Prof. Dr. Deniz Çalışkan:

"Çok katı bir tedbirle kısa sürede bu işten kurtulabilme olasılığı bu kadar büyük bir ülkede çok olası görünmüyor. O yüzden kademeli geçişin etkilerini görmeye başladık. Bazı illerde plato dediğimiz düzleşme, bazılarında da iniş başladı. İl il açıklama yapıyoruz. Çünkü her ilin koşulları birbirinden farklı. Hatta ilçeler arasında da fark var. Ankara’nın Çankaya’sıyla, Mamak’ı, Altındağ’ı aynı değil. O yüzden ilçe bazında da bu kontrol, filyasyon, vaka takibi, temaslı izlemleri şu anda dünyada da aşıdan bile daha önemli önlemler olarak ortaya çıkıyor."

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