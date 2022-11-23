Tedbir kararları kadın cinayetlerini artırıyor

Bakan Yanık, 2021’in ilk 10 ayında 242, 2022’nin ilk 10 ayında 225 kadın cinayeti yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “Dolayısıyla 2021’in ilk 10 ayına göre baktığımızda, 2022’de yaklaşık yüzde 7 azalış var. Mücadele sonuç veriyor. Sonuç verdiği için de bizim bu mücadeleyi çok daha kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor. Kadın cinayetlerinin yüzde 8’e yakınının koruma kararı altında yaşandığını görüyoruz. Yüzde 92’sinin böyle bir başvurusu yok. Dolayısıyla tedbir kararlarının kışkırtıcı etkisi olduğunu söylemek hem veriler anlamında doğru değil hem de mücadelenin sıhhati açısından çok gerçekçi değil” dedi.

Bakan Yanık şöyle devam etti: “Şiddet, nitelik itibarıyla genel görünüyor olabilir ama her bir bireyin uğradığı şiddet ve sebepleri biricik. Dolayısıyla genel geçer, kapsayıcı çözümler evet ama her bir vakanın kendi gerçekliğiyle alakalı özel çalışmalar yapılması gerekiyor ki etkin ve kalıcı sonuçlar alabilelim. Önümüzdeki süreçte 4. Ulusal Eylem Planı’mız kapsamında, vaka bazlı çalışmaları da bu anlamda gündeme almış olacağız. Eğer bu toplumun geleceğini, sıhhatini, çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak, onların sosyal hayatlarını sağlıklı bir biçimde kurmalarını bekliyorsak, ilk ve temel hareket noktası o ailenin içerisinde şiddetin olmaması gerektiğidir.”