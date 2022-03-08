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Siyaset Tedaviye ihtiyacı olanlar ülke yönetmeye talip! Zafer Partili Ertürk'ten tuhaf hareketler
Siyaset

Tedaviye ihtiyacı olanlar ülke yönetmeye talip! Zafer Partili Ertürk'ten tuhaf hareketler

Ümit Özdağ Genel Başkanlığı'ndaki Zafer Partisi'nin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk, sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki tuhaf hareketleri alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 17:45:00 - 2022-03-08 17:48:43

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

'Zamlara karşı dövüş sanatı'

Zamlara ilişkin paylaşımda bulunan Ertürk, kendince "espri" kattığı videosunda, bazı ilginç hareketler yaptı.

Bir siyasetçinin, işi gücü bırakıp bu şekilde bir video çekmesi şaşkınlıkla karşılanırken, Eray Ertürk, paylaşımına, "Zamlara karşı dövüş sanatı" notunu düştü.

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