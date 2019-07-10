Tedavisi yapılan yaralı at İzmir’e sevk edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması üzerine ayağı kırılan at, Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapılan tedavisinin ardından karayolu ile İzmir’e sevk edildi.

Nusaybin ilçesinde sol ön ayağı kırık olarak bulunan at, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Hastanesi’ne getirilerek müşahede altına alındı. Durumu kötü olan ata, serum antibiyotiği, yara stabilizasyon ve yaşam desteği sağlandı. Tüm müdahalelerin ardından yaralı at, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çiftlik hayvanları için kurulan rehabilitasyon merkezine sevk edildi. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürü Nurettin Bozdağ, Nusaybin ilçesinden rehabilitasyon merkezine getirilen yaralı ata gerekli tüm müdahaleleri yaptıklarını belirtti. Ayağının çok kötü olması nedeniyle İzmir’e sevk etmek zorunda kaldıklarını belirten Bozdağ, "Vatandaşlarımıza yıllarca hizmet eden hayvanların, yaralı olarak sokağa atılması veya terk edilmesi bizleri üzüyor. Yıllarca hizmet ettikten sonra en muhtaç oldukları zamanda hayvanların böyle bırakılmaması gerekir. Vatandaşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.