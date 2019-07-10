0553 313 94 23

Tedavisi yapılan yaralı at İzmir’e sevk edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması üzerine ayağı kırılan at, Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapılan tedavisinin ardından karayolu ile İzmir’e sevk edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
Tedavisi yapılan yaralı at İzmir’e sevk edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması üzerine ayağı kırılan at, Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapılan tedavisinin ardından karayolu ile İzmir’e sevk edildi.


Nusaybin ilçesinde sol ön ayağı kırık olarak bulunan at, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Hastanesi’ne getirilerek müşahede altına alındı. Durumu kötü olan ata, serum antibiyotiği, yara stabilizasyon ve yaşam desteği sağlandı. Tüm müdahalelerin ardından yaralı at, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çiftlik hayvanları için kurulan rehabilitasyon merkezine sevk edildi. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürü Nurettin Bozdağ, Nusaybin ilçesinden rehabilitasyon merkezine getirilen yaralı ata gerekli tüm müdahaleleri yaptıklarını belirtti. Ayağının çok kötü olması nedeniyle İzmir’e sevk etmek zorunda kaldıklarını belirten Bozdağ, "Vatandaşlarımıza yıllarca hizmet eden hayvanların, yaralı olarak sokağa atılması veya terk edilmesi bizleri üzüyor. Yıllarca hizmet ettikten sonra en muhtaç oldukları zamanda hayvanların böyle bırakılmaması gerekir. Vatandaşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başpehlivan Gürbüz'den, Vali Karaloğlu'na ziyaret
    1. Başpehlivan Gürbüz'den, Vali..
    2. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    3. Albayrak; "Zonguldak’ta 240 bin dekar..
    4. Af Yasası meclise geliyor: 80 bin kişi..
    5. MHP’den İyi Parti’ye çağrı:..
    6. 225 kiloluk hastaya Anka’da obezite..
    7. Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1..
    8. Fındık işçiliğinde reform
    9. ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan..
    10. Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet..
    11. Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil..
    12. Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
    13. Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”
    14. Su kanalına otomobil düştü
    15. Tosya’da infaz koruma memurlarına veda..
    16. HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü
    17. Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur..
    18. Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
    19. Meksikalı mülteci çocukların ABD..
    20. CHP'den "S-400" açıklaması
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"