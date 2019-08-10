Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya salındı Van’da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Van’da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Van’da geçtiğimiz hafta yaralı olarak bulunan yaralı Kızıl Şahin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Kızıl Şahin, tekrar doğal alanına bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.