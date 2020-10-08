Tedavisi devam eden Trump'a karantina eleştirisi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Brian Morgenstern, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün Oval Ofis'e döndüğünü açıkladı.

Morgenstern, Başkan Trump'ın, Kongre'de bekleyen koronavirüs teşvik paketi ve Teksas ile Louisiana eyaletlerine yaklaşan Delta Kasırgası hakkında brifing aldığını söyledi.

Başkan Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Oval Ofis'te olduğuna dair bir bilgi vermeden, "Biraz önce Delta Kasırgası hakkında bilgi aldım, Teksas Valisi Greg Abbott ve Louisiana Valisi John Edwards ile de görüşüm. Lütfen eyalet yönetimlerinin ve yerel yetkililerin talimatlarına uyun. Onlarla yakından çalışıyoruz. Hazırlıklı, dikkatli ve güvenli olun." mesajı verdi.

Koronavirüsü atlatmadan Beyaz Saray'daki konutundan çıkarak, Oval Ofis'e geçen Trump, çalışanları tehlikeye attığı gerekçesiyle eleştirildi.

Diğer taraftan bazı Beyaz Saray kaynakları Trump’ın Oval Ofis'e bahçeden geçtiğini ve tüm çalışanların kişisel koruma ekipmanlarını taktığını kaydetti.

10 gün izolasyonda kalması gerekiyor

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kuralları gereği, koronavirüse yakalanan bir kişinin en az 10 gün izolasyonda kalması uygun görülüyor.

Başkan Trump, perşembeyi cumaya bağlayan gece eşi Melania Trump ve kendisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.