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Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı

Burdur’da yaralı halde getirildikleri Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan leylek ve iki pelikan doğaya salındı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:59
Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı

Burdur’da yaralı halde getirildikleri Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan leylek ve iki pelikan doğaya salındı.


7 ay önce bulunan ve yuvadan atıldığı anlaşılan yavru Leylek ile 5 ay önce Kütahya’da bulunarak Burdur’a getirilen 3 pelikan, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altında alındı. Tedavisi tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salınırken, diğer pelikanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Hayvanların doğaya salınmasının ardından Lisinia Doğa Tıbbı Aromatik Bitkiler İşletmesi Modernizasyonu tesisinin açılışı yapıldı.Merkezin aromatik bitkilerin yağ ve arıtma tesisinin açılışında konuşan Surdur valisi Hasan Şıldak, Burdur’un turizm şehri olma konusunda doğru bir yolda ilerlediğini söyledi.


Burdur’un doğa ve tarih açısından güzelliklere sahip olduğunu belirten Vali Şıldak, “Burdur ekonomisinin temel ayaklarından birinin artık turizm olarak geliştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu manada turizminde tabi çeşitlenmesi ve alternatif turizm seçeneklerinin ön plana alınması ülkemizin de bir gerçeği. Artık insanlar klasik tatil anlayışının dışına çıkıp otellerde kapalı alanlarda vakit geçirmek yerine farklı arayışlar içinde. Bu manada da ekoturizm kavramı önümüze çıkıyor ve ön planda yer alıyor. Bu kapsamda tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve bunların farklı versiyonlar olarak tüketicilere ve ziyaretçilere sunulması da önem arz ediyor. Burdur bu anlamda Isparta ile gül ve özellikle son yıllarda öne çıkan lavanta turizmi başlı başına bir alternatif turizm seçeneği haline geldi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin ürüne ve markaya dönüşmesi açısından çok önemli. Bu tesisle lavanta turizmi konusunda Burdur artık daha iddialı“ dedi. Törene Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Damızlık Yetiştiriciler Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Borsa Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 6. Orman Bölge Müdürü Rıza Kamil, Tarım il Müdürü Oktay Darcan, Lisinia Doğa yaşam merkezi sorumlusu Veteriner Öztürk Sarıca ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:59
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