Tedavi sonuç alıncaya kadar sürdürülmeli

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminden Uzman Klinik Psikolog Sevilay Sitrava ise şunları söyledi: "Depremi şiddetli bir şekilde bir yaşamış olan herkesin psikolojik destek alması gerekir. Deprem, güven duygusunun yara almasına, korkuların ortaya çıkmasına ve kontrolsüzlük duygusuna sebep olur. Tedavi süreci güven duygusu yeniden inşa edilene kadar sürdürülmelidir.”