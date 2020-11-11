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Aktüel Tedavi sonuç alıncaya kadar sürdürülmeli
Aktüel

Tedavi sonuç alıncaya kadar sürdürülmeli

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, depremde yakınları ölenlere yapılacak bilgilendirme ve psikososyal destek hizmetine özel önem verilmesi gerektiğini belirterek “Travma sonrası stres bozukluğunda hem ilaç hem de psikoterapinin birlikte kullanılması en uygun tedavi yöntemi. Tedavi sonuç alınıncaya kadar devam ettirilmeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:39:00 -
Tedavi sonuç alıncaya kadar sürdürülmeli

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminden Uzman Klinik Psikolog Sevilay Sitrava ise şunları söyledi: "Depremi şiddetli bir şekilde bir yaşamış olan herkesin psikolojik destek alması gerekir. Deprem, güven duygusunun yara almasına, korkuların ortaya çıkmasına ve kontrolsüzlük duygusuna sebep olur. Tedavi süreci güven duygusu yeniden inşa edilene kadar sürdürülmelidir.”

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