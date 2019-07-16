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Tedavi için geldiği Türkiye'de hayata yeniden tutundu

Libya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası bacağından yaralanan, geçirdiği 10 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamayan ve bacağı kesilme noktasına gelen 40 yaşındaki Esma Amer, Türkiye'de sağlığına kavuşarak tekerlekli sandalyeden kurtuldu- Doktorların "Eski günlerine dönmen çok zor, bacağın kesilebilir ancak Türkiye'de sağlığına kavuşabilirsin" dedikleri Amer, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde 10 aylık tedavi sürecinde geçirdiği 5 operasyon sonucu sağlığına kavuştu- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kara:- "Yurt dışında, Avrupa'da bu alanda tedavi olup da sağlığına kavuşamamış hastalar Türkiye'yi tercih ediyor. Almanya'dan, İtalya'dan gelen hastalarımız var. Yani Libya'dan buralara gönderilmiş, buralarda da tedavi olamayıp Türkiye'ye gelen hastalarımız var"- Libyalı Esma Amer:- "2,5 yıldır tekerlekli sandalyedeydim. Günlük yaşantıma dair en basit şeyleri bile yapamıyordum. Bu süreç çok zordu. Ama tekrar yürümeye başladığımda hayata yeniden başlamış ve yeniden doğmuş gibi oldum"

16 Temmuz 2019 Salı 09:36
Tedavi için geldiği Türkiye'de hayata yeniden tutundu

İSTANBUL (AA) - Libya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası bacağından yaralanan, geçirdiği 10 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamayan ve bacağı kesilme noktasına gelen 40 yaşındaki Esma Amer, Türkiye'de sağlığına kavuşarak tekerlekli sandalyeden kurtuldu.

Doktorların "Eski günlerine dönmen çok zor, bacağın kesilebilir ancak Türkiye'de sağlığına kavuşabilirsin" dedikleri Amer, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde 10 aylık tedavi sürecinde geçirdiği 5 operasyon sonucu sağlığına kavuştu ve tekrar yürümeye başladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libyalı hasta 40 yaşındaki Esma Amer'in 2017'de sokakta eşi ve çocuklarıyla birlikte silahlı saldırıya uğradığını belirterek, eşi ve çocuğu vefat eden Amer'in vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını söyledi.

Bacağı kırılan ve enfeksiyon kapan Amer'in hiç yürüyemediğini ve 1,5 yıl boyunca Libya'da tedavi olmaya çalıştığını dile getiren Kara, koltuk değneğiyle hayatını sürdürmeye çalışan hastanın Türkiye'yi son çare olarak gördüğünü ifade etti.

Kara, "Bize geldiğinde 1,5 yıl hiç yürümemiş bir hastaydı. Çok kötü durumda olan bacağında 6 santimetre kısalık, enfeksiyon, kırık ve kaynamama problemleri vardı. Tedavi sürecinin meşakkatli olacağını kendisine anlattık. O da kabul etti, sonra tedaviye başladık." dedi.

Amer'in Medipol'de 5 başarılı operasyon geçirdiğini aktaran Kara, "İlk önce enfeksiyonu temizleyip yok ettik. Sonrasında diğer bacağından aldığımız kemikle kaynamayan bölümü kaynattık. Daha sonra ise bacağındaki kısalığı 6 santimetre daha uzatarak her iki bacağı da eşitlemiş olduk." diye konuştu.

Kara, tedavi sürecinin 10 ay sürdüğünü ifade ederek, Amer'in saldırıya uğradıktan 2,5 yıl sonra artık kendi başına rahatlıkla yürüyebildiğini, işlerini yapabildiğini anlattı.


- "Avrupa'da tedavi olamayıp Türkiye'ye gelen hastalarımız var"


Doç. Dr. Adnan Kara, bu tarz operasyonların oldukça riskli olduğunu, hastaların birçok ameliyattan sonra damar ve enfeksiyon problemleriyle Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Burada yapılan cerrahi müdahaleler riski artırıyor. Kaynamama, damar problemleri, hatta bacağın kesilmesine kadar gidebilecek riskler ortaya çıkıyor. Ancak bu ve benzeri hastalar Türkiye'de başarılı olarak tedavi edilmekte." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında, Avrupa'da bu alanda tedavi olup da sağlığına kavuşamamış hastaların Türkiye'yi tercih ettiğine işaret eden Kara, "Almanya'dan, İtalya'dan gelen hastalarımız var. Yani Libya'dan buralara gönderilmiş, buralarda da tedavi olamayıp Türkiye'ye gelen hastalarımız var. Zaten Türkiye'deki başarı oranını gören hastalar Türkiye'ye gelmek istiyor. Ülke olarak bu alanda çok iyi durumdayız." dedi.

Kara, ilk geldiğinde hiç gülmeyen Amer'in, tedavisinin ardından yürümeye başladığında kendisine İngilizce olarak "gülümseme" yazılı bir obje hediye ettiğini söyledi.


- "Doktorlar, 'Başarılı tedavi için Türkiye'ye gitmelisin' dediler"


Libyalı Esma Amer de 17 Mart 2017'de evinin yakınındaki bir bölgede çatışma olduğunu, eşi ve çocuğuyla birlikte uğradıkları saldırıda onları kaybettiğini, kendisinin ise hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Libya'da antibiyotik ve pansuman tedavileri gördüğünü, günlük pansumanını uzun süre kendisinin yaptığını ifade eden Amer, "Ağrı kesiciler, antibiyotikler hiç fayda etmiyordu. Aradan 35 gün geçtikten sonra Bingazi'ye büyük bir hastaneye gittim. Orada 10 farklı ameliyat oldum. Kalçamdan bacağıma kemik transferi dahi yaptılar. Ancak hiçbirisi başarılı olmadı." diye konuştu.

Doktorların kendisine, "Biz senin bacağını kurtaramayız, başarılı tedavi için Türkiye'ye gitmelisin" dediğini aktaran Amer, sonra Libya hükümetinin desteğiyle Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Amer, "Sonra Medipol'e geldim. Bacağımdan hiç umudum yoktu, enfeksiyon her yerini sarmıştı. Adnan hocam, gerekli incelemelerden sonra 'Elimizden geleni yapacağız, bacağını kurtaracağız. Sen sabırlı ol.' dedi. Ben de önce Allah'a, sonra kendisine güvendiğimi ifade ettim." şeklinde konuştu.


- "Tekrar yürümeye başladığımda yeniden doğmuş gibi oldum"


Esma Amer, Libya'da 1,5 yıl tekerlekli sandalyede kaldığını, zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalıştığını, çok kötü günler geçirdiğini anlattı.

Yürüyememenin çok zor olduğunu, sağlığına kavuşmak için her gün Allah'a dua ettiğini dile getiren Amer, sağlığına kavuşabileceğine inandığı anda çok farklı duygular yaşadığını, o anki duygularını tarif etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Amer, 5 operasyon geçirdiği 10 aylık tedavi süreci sonunda sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Şu anki halime bakıyorum da eskiyi hatırlayınca çok mutlu oluyorum. 2,5 yıldır tekerlekli sandalyedeydim. Günlük yaşantıma dair en basit şeyleri bile yapamıyordum. Bu süreç çok zordu. Ama tekrar yürümeye başladığımda hayata yeniden başlamış ve yeniden doğmuş gibi oldum." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:36
  1. Medipol

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