  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tedavi ettirdiği yaralı baykuşa iyileşinceye kadar evinde bakacak
Aktüel

Tedavi ettirdiği yaralı baykuşa iyileşinceye kadar evinde bakacak

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:37:38 -
Tedavi ettirdiği yaralı baykuşa iyileşinceye kadar evinde bakacak

KIRLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvansever, tedavi ettirdiği yaralı baykuşa iyileşinceye kadar evinde bakacak.

Eskitaşlı köyünde yaşayan Selami Tezcan, tarlada elektrik tellerine çarpan baykuşun yaralandığını fark etti.

Kanadından yaralanan kuşu veterinere götüren Tezcan, gerekli müdahale sonrası hayvanı evine götürdü.

Tezcan, AA muhabirine, baykuşu sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakacağını söyledi.

Kuşun sağlığının düzelmeye başladığını ifade eden Tezcan, aralarında duygusal bir bağın oluştuğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB vitesi R'ye taktı!
Gündem

AB vitesi R'ye taktı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'hukuki haklarından' vazgeçmesini isteyen ve ambargoyla tehdit eden AB üyesi ülkeler geri adım attı. Yayımlana..
Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği
Dünya

Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefonunu erteleyerek uluslararası kamuoyuna gövde gösterisi yapan Putin'in iki yüzlülüğü ortaya çıktı. Az..
Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı
Spor

Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı

Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı. Kemer ile ilgili Fenerbahçe TV'den yapılan açıklamada "Dualar..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay