Buğra Kardan

Türkiye, pandemi tehdidine rağmen üretimini ve ihracatını arttırıyor. Devamlı büyüyen ülkenin tüm dünyanın takdirini topladığını belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 3. Dönem Genel Başkanı Ömer Bolat, “Çok şükür hem güçlü üretimimiz hem de kuvvetli dağıtım ağımızla ön plandayız” dedi.

Umutlar artıyor

Anadolu’dan çıkan ürünlerin 7 kıtaya yayıldığına işaret eden Bolat, “Tedarikçi ülke olarak öne çıkıyoruz. Stratejik konumumuzla ve kaliteli ürünlerimizle dikkat çekiyoruz. Bunu veriler teyit ediyor. Nitekim ekim ayı ihracatımız 17 milyar doları aşarak rekor kırdı. Ve ilerisi için umutlarımız arttı” ifadelerini kullandı.

Çarklar hızlandı

Türkiye’nin şubat ayında pandem şokuyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Bolat, şunları kaydetti: “Halbuki çok başarılı bir grafik ortaya koyuyorduk. 2019’da karnemiz iyiydi. 2020’nin ilk 2 ayında da çıkış yakalamıştık. Yüzde 4.4 büyüme elde etmiştik. Bizim kadar büyüyebilen bir ülke yoktu. Ne var ki Covid-19 bizi sarstı. Malum, dünyanın her bir köşesinde ekonomiler 2-3 ay kapandı. Doğal olarak dış talep daraldı. Ama yeni normale girilmesi, yaz döneminin başlaması ekonomimize olumlu katkıda bulundu. Tarım, sanayi ve tıbbi ekipman sektörleri ivme yakaladılar. Türkiye, ihracat atağına başladı. Pek çok ülkeye ürün sattı. Haliyle sanayide çarklar hızlandı.”

Canlılık sürüyor

Covid-19’da ikinci dalga endişelerinin Avrupa ve Asya dahil tüm dünyayı sardığını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeye rağmen ekonomide, tarımda ve sanayide canlılık sürüyor. İmalat PMI’ı, ekonomik güven endeksi, istihdam arttı. Makro verilerde iyi bir tablo var. Fakat kur artışı bu olumlu tabloyu gölgeliyor. Kur artışı ürün fiyatlarını yukarı çekiyor, üreticiyi ve tüketiciyi sıkıntıya sokuyor. Umarız, bu sorunun önüne geçilir ve 2020 yüzde 0’a yakın, minimum bir büyüme ya da küçülmeyle tamamlanır. Şu anda çarkların dönmesinin, ihracatın ise artarak devam etmesinin önemli olduğunu unutmamalıyız.”

Alternatif pazarlara yönelmeliyiz

2021’in ilk yarısının dünya için sıkıntılı geçebileceğinin altını çizen Bolat, “Gelecek sene de yerli üretime ve ihracatı arttırmaya odaklanmamız şart. Ama en önemli pazarımız Avrupa’da durumun ne olacağını öngöremiyoruz. Aşıyla ilgili net bir haber gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Onun için alternatif pazarlara yönelmekte fayda görüyoruz. Bu pazarları Afrika, Uzak Doğu, Latin Amerika, Rusya olarak sıralayabiliriz” şeklinde konuştu. Bolat, ayrıca “Pandemi döneminde önemi net bir şekilde anlaşılan gıda ürünlerinin, hijyen maddelerinin, tıbbi ekipmanların üretimine ağırlık verilmeli” çağrısında bulundu.

İşadamları buluşuyor

İlaveten MÜSİAD EXPO’nun önemine değinen Bolat, şunları söyledi: “İnşallah başarılı bir fuar dönemini geride bırakacağız. Bu sene 18’incisi gerçekleşecek etkinliğin verimli geçeceğine inanıyoruz. Bir işadamı derneğinin 18 dönem üst üste fuar yapması takdire şayandır. Uluslararası İş Forumu’nun (International Business ForumIBF) ise 24’üncüsü düzenlenecek. Bu sayede dünyanın dört bir yanında bulunan Müslüman işadamları bir araya gelecek ve ortak yatırımları ele alacaklar. Covid-19’dan ötürü zor bir dönem yaşanıyor. Ekonominin canlı tutulması gerekiyor. Bu sebeple MÜSİAD EXPO ve IBF’in başarılı olmasını temenni ediyorum.”

Yeni dönemin işaret fişeği atıldı

MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide istikrar ve güven ortamını pekiştirme sürecini başlattığının altını çizdi. Bolat, şu değerlendirmeleri paylaştı: “Sayın Erdoğan ve ekibi tarafından faiz oranlarının düşüşü arzu ediliyor. Ancak piyasa faiz oranlarında yükseliş gözleniyor. Merkez Bankası’na da faiz lobisinin bir baskısı söz konusu. Kurumun yeni yönetiminin takınacağı tavrı, atacağı adımları, göreceğiz. Gelinen aşamada mali piyasa, reel piyasa istikrarı çok ama çok önemli. Bu noktada yeni ekonomi yönetiminin alacağı karları izleyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’ı ve Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal’ı yakından takip edeceğiz.”