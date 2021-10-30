Tedarik talebi artarak devam edecek

BUĞRA KARDAN

Pandemiden güçlenerek çıkan Türkiye’ye dünyanın hemen her yerinden ürün talebi geliyor. En çok aranan tedarikçilerden biri olan ülke ihracat başarılarıyla dikkat çekiyor.

Rekor üstüne rekor

Anadolulu firmalara Avrupa ve Asya’dan sipariş yağıyor. Buna bağlı olarak rekordan rekora koşan ihracatın 2021’de 210 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.

Yarış kızışacak

Ekonomistlerce Türkiye’nin tedarik üssü olduğu vurgulanıyor. “Artan tedarik talebi ihracata kuvvet katıyor” deniliyor. İlaveten şunlar kaydediliyor:



“Avrupa’ya yakın olan Türkiye ihracatını 40-45 milyar dolar arttırdı. Ancak yeni dönemde alıcıların kaygıları ortadan kalkacak ve ihracat için rekabet kızışacak. Bu yarış Orta Vadeli Program’da (OVP) da dikkate alınıyor gibi görünüyor. Programda 2022’de ihracatın yüzde 9.4 artacağına işaret ediliyor. 230.9 milyar dolar ihracat hedefine yer veriliyor. 2023 için yüzde 4.8 ve 2024 için de yüzde 5.4 ihracat artışı planlanıyor. Bu oranlar temkinli. Yani OVP’de ihracatın 2021 ve 2022’de yeni şartlardan yararlanacağı, 2023 ve 2024’te ise sınırlı ölçüde faydalanacağı varsayımında bulunuluyor.”



İhracatçılar tarafından da gidişat memnuniyetle karşılanıyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, her platformda “Dünyanın önde gelen firmaları Türkiye’den ürün almak için yarışıyor” diyor.

El ele verilmeli

Her alanda verimliliğin arttığını anlatan Şenocak, “Gelinen aşamada dev ihracat siparişleri de karşılanmalı. Firmalar el ele verip üretim alanları büyütmeli, daha çok ürün imal edip dünyaya satmalı” ifadelerini kullanıyor.

Tekrar akıllara geldik

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de “Pandemi Türkiye’nin tedarik zincirinde konumunu güçlendirdi” yorumunu yapıyor. 2021’in verimli geçtiğini dile getiren Öksüz, “İhracatta 200 milyar dolar hedefini yakaladık. 300 milyar dolar hedefini de tutturmamız için de bir neden yok” şeklinde konuşuyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz ise dünyanın karşı karşıya kaldığı tedarik bunalımının ardından Türkiye’nin tekrar akla geldiğinin vurguluyor. Akyüz, ihracat müşterilerinin kimyevi maddelere ve tekstil ürünlerine rağbetlerinin arttığının altını çiziyor.