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TED öğrencileri iklim değişikliğine karşı grev yaptı

İklim değişikliğine karşı mücadele için Türk Eğitim Derneğine (TED) bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi okullarında greve gitti.

29 Mart 2019 Cuma 17:30
TED öğrencileri iklim değişikliğine karşı grev yaptı

İklim değişikliğine karşı mücadele için Türk Eğitim Derneğine (TED) bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi okullarında greve gitti.


16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’in başlattığı okul boykotlarını destekleyen öğrenciler, herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Tüm dünyada Z Kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen “İklim İçin Okul”, “Gelecek İçin Cuma Günleri” adı altında gerçekleştirilen okul grevleri, gezegeni yokoluş sürecine sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor. TED Karabük Koleji öğrencileri de Cuma günü 2. ders saatinde kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle iklim değişiklikliğinin geldiği noktaya dikkat çekecek, dünyamız sadece 1,5C derece daha ısınırsa insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykırarak, bu gidişe bir dur demek için büyüklerine çağrıda bulundular.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:30
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