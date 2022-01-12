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Eğitim TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 ne zaman?
Eğitim

TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 ne zaman?

TED bursluluk sınavı 2022 başvuruları ne zaman? Özel okullarda burslu eğitim görmek isteyen öğrenciler ile aileleri 2022 yılıyla birlikte sınavların ne zaman yapılacağını, başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, TED bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 yılı TED bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-12 10:55:00 -
TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 ne zaman?

Pek çok öğrenci eğitim hayatlarına burslu olarak özel okullarda devam etmek istiyor. Bu sebeple okulların açtığı bursluluk sınavları da merak konusu oldu. Peki, TED bursluluk sınavı ne zaman?

TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 ne zaman?

TED bursluluk sınavı 19 Şubat’ta gerçekleşecek. Başvurular ise https://connected.ted.org.tr/schoolarships  adresi üzerinden 28 Ocak'a kadar yapılabilecek.

TED bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

T.C. Vatandaşı olması,

‪2021-2022 öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,

2020 – 2021 öğretim yılına ait yıl sonu karnelerindeki başarı ortalamalarının 85 ve üzerinde olması,

Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekmektedir.

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