Pek çok öğrenci eğitim hayatlarına burslu olarak özel okullarda devam etmek istiyor. Bu sebeple okulların açtığı bursluluk sınavları da merak konusu oldu. Peki, TED bursluluk sınavı ne zaman?

TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 ne zaman?

TED bursluluk sınavı 19 Şubat’ta gerçekleşecek. Başvurular ise https://connected.ted.org.tr/schoolarships adresi üzerinden 28 Ocak'a kadar yapılabilecek.

TED bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

T.C. Vatandaşı olması,

‪2021-2022 öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,

2020 – 2021 öğretim yılına ait yıl sonu karnelerindeki başarı ortalamalarının 85 ve üzerinde olması,

Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekmektedir.