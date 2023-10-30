TED Antalya Koleji'nde skandal 29 Ekim sözleri! Siyasi söylemlerle öğrencileri provoke ettiler

Bir eğitim kurumunda, öğrencilere AK Parti iktidarına iftiralar atan yetkilinin konuşmasının yer aldığı videoya sosyal medyada tepki yağdı.

Türkiye Yüzyılı idealini hedefe koyan TED yetkilisi, "Bir yanda Anayasa'ya 'cumhuriyet' yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar... Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?" ifadelerini kullandı.

TED yetkilisi sözlerinin devamında, AK Parti iktidarını Cumhuriyet'i yok etmeye çalışmakla itham etti:

"Onun için canını vermeye hazır olanların yanında, onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar"