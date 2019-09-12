0553 313 94 23

TechAnkara Proje Pazarı 2019 başvuruları açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonu tarafından düzenlenen, Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile iş birliği içinde 2011 yılından bu yana düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, bu yıl 18 Kasım 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:28
TechAnkara Proje Pazarı 2019 başvuruları açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonu tarafından düzenlenen, Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile iş birliği içinde 2011 yılından bu yana düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, bu yıl 18 Kasım 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.


İleri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini ve inovatif ürünlerin ticarileşmesini sağlamak, projelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yer edinmesini temin etmek amacıyla yapılan etkinlik bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek.


Başvurular için son gün 4 Ekim


Projesini sergilemek isteyen girişimcilerin veya projeleri yakından incelemek isteyen ziyaretçilerin www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden girişimci veya ziyaretçi başvurusu yapması gerekli, TechAnkara Proje Pazarı 2019’de yer almak isteyen proje sahibi girişimciler içinse son başvuru 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 23:59’dur. Alanında uzman değerlendirme heyetinin belirleyeceği ilk 100 yenilikçi proje 18 Kasım 2019 Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte sergilenecek, aynı gün proje sahipleri ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya gelecek.


Girişimcilere özel ödüller


Etkinlik sayesinde sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, savunma sanayinden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlardaki yerli ve milli projeler için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve iş birliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca, başarılı projelere, birebir mentörlük, yurt dışı pazarlara giriş gibi teknoloji ticarileştirme odaklı ödüller sunulacak. İlk 10’a giren ve etkinlik günü yatırımcı sunumlarında ilk 3’e seçilen girişimciler Ankara’daki teknoparklarda bir yıl boyunca ücretsiz ofis ödülü kazanacak. Bir girişimcinin mesleki eğitim, bir girişimcinin teknik eğitim özel ödülü alacağı etkinlikte ilk 10’da yer alacak girişimciler TechAnkara Hızlandırıcı Programı’na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca ilk 100’de yer alacak olan proje sahiplerine, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve TechAnkara markası altında katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışı B2B etkinliklerinde öncelikli katılım hakkı sağlanacak. Etkinlik kapsamında, gün boyunca yatırımcılar, mentörler, sektörlerinde öncü firmalar girişimcilerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:28
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Eren büyükelçi mi oldu? İbrahim Eren kimdir?
    1. İbrahim Eren büyükelçi mi oldu?..
    2. Çaldıkları altın ve paraları sokak..
    3. Marmara’da toplu sünnet şöleni
    4. İsrail güçlerinden Filistinli..
    5. Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 39..
    6. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
    7. TAV’dan girişimcilere tanıtım desteği
    8. Sınırda helikopter hareketliliği
    9. Saksıda kaçak silah
    10. İmamoğlu'na Ahmet Türk tepkisi!..
    11. ’Gül Biberi’ tezgâhların gözdesi
    12. İsrail güçleri gece baskınlarında 11..
    13. TEKNOFEST’te son 5 gün
    14. 11 yaşındaki milli sporcu 7 yıla 38..
    15. Lazeric Jones, Galatasaray Doğa..
    16. Turkcell temettü ödemesini tek seferde..
    17. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    18. Altay, galibiyete odaklandı
    19. Ahlat’ta yabancı uyruklu kaçak..
    20. Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir..
    21. SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    22. Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin..
    23. Girne patlama sonrası görüntülendi
    24. Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki..
    25. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    26. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    27. Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar..
    28. Didim’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak..
    30. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte,..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı