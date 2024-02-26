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Ekonomi Tech Brands Türkiye’de sonuçlar açıklandı! Yılın en teknolojik markaları ödüllerini aldı!
Ekonomi

Tech Brands Türkiye’de sonuçlar açıklandı! Yılın en teknolojik markaları ödüllerini aldı!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 12:54:00 -
Tech Brands Türkiye’de sonuçlar açıklandı! Yılın en teknolojik markaları ödüllerini aldı!

Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlendiği ve ülkemizde NielsenIQ Türkiye ile Pazarlamasyon iş birliğinde beşinci kez düzenlenen Tech Brands Türkiye’de yılın kazananları belli oldu. Markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı her yıl olduğu gibi NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü ve ülkemizin en teknolojik markaları buna göre belirlendi.

Tech Brands Türkiye ödül töreninde 30 farklı kategori ve 1 genel kategori olmak üzere toplamda 31 farklı kategoride ödül verildi. Organizasyon; teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getirdi. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli ve Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat gecede açıklamalarda bulundu.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan Tech Brands Türkiye hakkında görüşlerini şu sözlerle aktardı; “Teknolojinin hızla ilerlediği, dijital dönüşümün günlük yaşamımızı derinden etkilediği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle, bu markaların başarılarına ve yeniliklerine bir kez daha odaklanmak, önemli bir adım. Teknoloji artık sadece bir sektörü değil, hayatımızın her alanını şekillendiriyor. İş dünyasından eğitime, sağlıktan iletişime kadar her alanda teknolojinin izleri var. Türkiye olarak bizler de bu değişime ayak uydurmak, hatta öncülük etmek için çaba sarf ediyoruz. Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, beş yıldır Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek oluyoruz.”

Tech Brands Türkiye’de ödül almaya hak kazanan markalar, NielsenIQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen dijital anket yöntemi ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirleyen araştırmanın; Aralık 2023’te, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep,) Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, A-B-C1-C2 SES, 906 kişi ile) hayata geçirildiğini söyledi. Serenli, araştırma kapsamında tüketicilere, 30 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istediklerini ifade etti. 

Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat ise “NielsenIQ Türkiye iş birliği ile beşinci kez gerçekleştirdiğimiz Tech Brands Turkey ile Türkiye'nin en teknolojik markalarını bir kez daha ödüllendirmiş olduk. Teknoloji sürekli bir değişim ve gelişim içinde... Bu açıdan baktığımızda, NielsenIQ iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun, markaların geleceği için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu ödül gecesinde iş dünyasının ekosistemi ile bir araya geldiğimiz için de ayrıca mutluyuz.” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tech Brands Türkiye 2024’te kazananlar şu şekilde:

 

Marka

Genel Değerlendirme

Arçelik

Akaryakıt

Shell

Araç Kiralama

Avis

Bebek Bakım Ürünleri

ebebek

Beyaz Eşya

Arçelik

Bilgisayar

Casper

Bireysel Emeklilik Sistemi

Anadolu Hayat Emeklilik

Erkek Giyim

Kiğılı

Ev Tekstili

Karaca Home

Ev Temizlik Malzemeleri

Domestos

Hızlı Servis Restoranı | Hamburger

Burger King

Hızlı Servis Restoranı | Pizza

Domino's

İç Giyim

Penti

İnternet Servis Sağlayıcısı

Türk Telekom

Kargo (Yurtiçi/Yurtdışı)

Yurtiçi Kargo

Kişisel Bakım/Kozmetik Zincir Mağazası

Gratis

Klima

Arçelik

Kombi

Baymak

Market Ürünleri Online/Mobil Sipariş

Migros

Motosiklet

Honda

Online Alışveriş | İlan

Sahibinden

Online Alışveriş | Moda

Trendyol

Otomobil Üreticisi | Binek

Ford

Otomotiv Üreticisi | Ticari

Ford

Sigorta

Allianz

Teknoloji Marketi

Teknosa

Telekomünikasyon

Türk Telekom

Tur Operatörü

ETS

Yatak

Yataş

Yemek Online/Mobil Sipariş

Yemeksepeti

Zincir Market

Migros

NIQ Hakkında

Dünyanın önde gelen tüketici zekası şirketi NIQ, tüketici satınalma davranışına ilişkin en eksiksiz anlayışı sunar ve büyümeye giden yeni yolları ortaya çıkarır. 2023’te NIQ, GfK ile birleşerek benzersiz küresel erişime sahip iki sektör liderini bir araya getirmiştir. Son teknoloji ürünü platformlar aracılığıyla elde ettiği gelişmiş analitikle birlikte, bütüncül bir perakende okuması ve en kapsamlı tüketici içgörülerini sunan NIQ, Tam Görünüm sağlar. Bir Advent International portföy şirketi olan ve 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren NIQ, dünya nüfusunun %90’ından fazlasını kapsamaktadır. Daha fazla bilgi için NIQ.com’u ziyaret edin.

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