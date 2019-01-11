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Tecavüzler ülkesinde bir skandal daha! Sarhoş hemşire doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

'Tecavüzler ülkesi' olarak bilinen Hindistan'da akıl almaz bir olay yaşandı. Sarhoş olduğu iddia edilen erkek hemşire tarafından sert bir şekilde çekilen bebeğin kafası koptu.

11 Ocak 2019 Cuma 19:01
Tecavüzler ülkesinde bir skandal daha! Sarhoş hemşire doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Hindistan'ın Ramgarh şehrinde Dikhsa Kanwar isimli kadın doğum sancıları tutunca kocası tarafından hastaneye götürüldü. Doğum sırasında erkek hemşire, bebeğin kafasını çok sert çekerek annesinin karnından çıkarmak isterken bebeğin kafasını kopardı. Erkek hemşire daha sonra bir arkadaşı ile birlikte kafasız bebeğin vücudunu hastanenin morguna kaldırdı.

Doğum sırasında bebeğin kafası koptu

Kadın doğum uzmanı Dr. Ravindra Sankhla, hemşirelerin doğum sırasında bebeğin kafasını kopardığını ve kopan kafanın anne rahminde kaldığını söyledi. Diğer doktorların da yardımı ile yapılan operasyon sonrası bebeğin kopan kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Başka bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılan anne ise yaşam mücadelesi veriyor.

Acılı baba, erkek hemşirenin sarhoş olduğunu söyledi

Olay sonrası iki erkek hemşire hakkında soruşturma açılırken, hamile kadının kocası Bhati, eşinin doğumuna giren iki erkek hemşirenin doğum sırasında sarhoş olduklarını ve çocuğu bilinçsizce sert bir şekilde anne karnından çıkarmaya çalışırken bebeğin kafasını kopardıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 19:01
  1. Hindistan

YORUM YAZ

  • birisibirisi23 dk önce
    bizde de olabilir Allah esirgesin. ibret olsun. bakın bu önemli görmezden gelinmemesi gereken bir haber. bilmezsek duymazsak önlem alamayız. tıp çalışanlarına alkol uyuşturucu testleri yapılmalı.

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