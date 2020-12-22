Tecavüze sessiz kalan CHP'de 'kadına şiddet' projesi tepki çekti

Son dönemde taciz ve tecavüz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Mide bulandıran olaylar kamuoyunda yankı bulmaya devam ederken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın yeni projesi eleştiri konusu oldu. Partideki skandallara ses çıkarmayan Nazlıaka, "YaşamHak" isimli proje ile Türkiye'nin şiddet haritasının çıkarılacağı ve "şiddet gören ve mağdur edilen" kadınlara sahip çıkılacağını açıkladı. Nazlıaka'nın açıkladığı proje sonrası sosyal medyada "Haritayı çıkarmaya CHP'den başla" şeklinde tepki gösterildi.

Aylin Nazlıaka'dan 'kadına şiddet' projesi

CHP'de birbiri ardına taciz ve tecavüz skandalları patlarken, parti yönetiminin konuyla ilgili ölüm sessizliği tepki çekmeye devam ediyor. Teşkilatlarda olan skandallara sessiz kalan isimlerden olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet ve kadın mağduriyetine yönelik yeni bir proje hayata geçirdiklerini açıkladı.

Nazlıaka, "YaşamHak" adını verdiği proje ile Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracaklarını belirtirken, sosyal medyada CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın açıklamaları tepki çekti. Nazlıaka'ya "Haritayı çıkarmaya CHP'den başla" şeklinde eleştiri yöneltildi.

Öte yandan Nazlıaka, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda numara vererek şiddete uğrayan kadınların aramasını söyledi. Nazlıaka'nın paylaşımına da sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu tepki çekmişti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynadı. Taciz ve tecavüz skandallarına en ufak bir ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Vatandaşlar, "Tecavüzleri Örtme Kemal" etiketiyle CHP'deki skandallara ilişkin paylaşım yaparken Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İşte CHP'nin tecavüz haritası

ÜMRANİYE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 20 yaşında D.A, eski Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

D.A'nın şikayeti üzerine G.Ö.A hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı.

AVCILAR

CHP Avcılar eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi.

CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini ve oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi.

MALTEPE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Karagöz hakkında, 23 yaşında Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı, Hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit" suçlamalarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ESENLER

CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski üyesi gazeteci Hüseyin Koç, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı.

SULTANGAZİ

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz "Sana yardım edeceğim" çağırdığı kadını ofisinde tecavüze kalkıştı.

Genç kadın, "Zorla beni öpmeye kalktı. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı." ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ

Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y.'un; belediyede işe aldığı yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ve hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.