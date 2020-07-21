Tecavüzcü HDP’lilerden Türk askerine çirkin iftira

Oğuzhan Gültekin Ankara

Günay’ın çirkin iftirasına tepki gösteren ve şerefli Türk ordusunda kadına yan gözle bakacak, el uzatacak hiçbir vatan evladı olmadığını söyleyen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Şiddetten, tecavüzden daha yeni partisinden ihraç edilen vekillerini unutan HDP’yi kınıyorum. Asıl alçaklık, adilik, ülkeye ihanet HDP’nin yaptığıdır.

HDP’nin bir an önce kapısına kilit vurmalıdır. Bir vekilin tecavüzle gündeme gelmesi çok ağır bir durumdur. Kadına şiddet yine aynı şekildedir. Fakat bunlardan daha vahimi Türk askerini, Türk polisini katledenlerden aldığı talimatlarla hareket ediyor olmalarıdır. HDP bir an önce Kürt kardeşlerimizden de özür dilemeli ve onlara gerçeği söylemelidir. Bu ülkede bir ırk ayrımı yoktur. Şerefli Türk ordusunda atılan iftirayı yapacak bir vatan evladı yoktur. Onu ancak onların savunduğu eli kanlı katiller ve kendi vekilleri yapar. HDP bu vekilini partiden ihraç ederek şirin görünmeye çalışsa da milletimiz onların ve sırtını dayadığı kişilerin ne olduğunu biliyor” dedi

Alçak yalancı

‘Kadın mücadelesi her yerde’ adlı sözde kampanya ile Mersin’e giden HDP’li Ebru Günay, burada yaptığı konuşmada skandal ifadelere yer verdi. Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel ve kadın aktivistlerin cezaevlerinde pandemi ile baş başa bırakıldığını, kadın katillerinin serbest bırakıldığını iddia eden Günay, HDP içerisinde eşine uyguladığı şiddetle gündeme gelen Muş Milletvekili Mensur Işık’ı ile tecavüzcü Mardin Milletvekili Tuma Çelik'i unutarak, “Bugünlerde Şırnak’ta, Batman’da kadınlar uzman çavuşların kız çocuklarını taciz etmesinden dolayı sokaklarda” sözleriyle şerefli Türk ordusunu alçak yalanlarına alet etti.