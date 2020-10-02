'Tecavüzcü' HDP'li vekile kötü haber
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu hakkında 'tecavüz' suçlaması bulunan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığını oy çokluğu ile kaldırdı.
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz haberlerinin gündeme bomba gibi düşmesinin ardındanTBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu harekete geçmişti. TBMM'den Çelik'e kötü haber geldi.
Dokunulmazlığı kaldırıldı
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Ne olmuştu?
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim hazırlıklarını bahane ederek davet ettiği bir kadına tecavüz etmiş, konuşmaması içinse kadına tehdit ve şantajlar yağdırmıştı. Skandalın ortaya çıkmasıyla konu Meclis'e taşınmıştı.