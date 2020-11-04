Tecavüzcü HDP’li hesap veriyor
Kendisinden yardım isteyen bir kadına tecavüz ettiği için 7 Ekim’de TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘tehdit’ten hakkında soruşturma başlatılan Tuma Çelik'ten polis nezaretinde kan ve doku örneği alındı.
Çelik, ardından avukatıyla Ankara Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade verdi. Konuya ilişkin daha önce Meclis Araştırma Komisyonuna savunma sunduğunu belirten Çelik, suçlamaları kabul etmedi.
Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı ve kendisinden yardım isteyen D.K. adlı kadına tecavüz etmiş ve olayın ortaya çıkması üzerine partisi HDP'den istifa etmişti.