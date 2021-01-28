Tecavüzcü CHP'li başkan hakkında mide bulandıran gerçekler! "Bacımla seçim çalışmasına gidiyoruz"

Antalya'da CHP üyesi Nuran Y.'nin Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını iddia ettiği olaya, tanık beyanları damga vurdu. Genç kadının annesi Fatma Y., Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi Amirliği'ne verdiği ifadesinde, "Her defasında Kenan Yıldız kızımla bir ilişkisinin olmadığını söyleyip konuyu kapatmaya çalıştı. 'CHP'nin seçim çalışması var' diyerek Korkuteli'nde bir dağ evinde kızımla zorla birlikte olduğunu duydum. Ankara'da olduklarını söyleyip dağ evinde kızıma fiziksel psikolojik baskı yapmış, borca sokmuş şimdi de her şeyi inkar ediyor. Herkese rezil olduk, herkes ikisinin olayını konuşuyor" dedi.

Mağdurun eniştesi Erhan T. ise "Baldızım, CHP Aksu İlçe Başkanlığında çaycı olarak işe başladı. Kenan Yıldız, baldızımla CHP'nin seçim çalışması bahanesiyle sürekli gezmeye başladı. Sürekli bizim seçim çalışması sebebiyle kandırarak baldızımı evden alıp nereye gittiklerini bilmediğim yerlere götürüyordu. Kenan Yıldız'ın baldızımı zorla şiddet uygulayarak sahip olduğunu düşünüyorum. Son iki yıldır maddi manevi olarak baldızım yıprandı, sürekli telefondan tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Parti yönetimi bu durumu biliyor. Parti tarafından tarafımıza herhangi bir cevap verilmedi." ifadelerini kullandı.

"Nurcan benim bacım"

Tanık olarak dinlenen Nurcan Y.'nin ablası Şerife T., emniyet güçlerine verdiği ifadesinde şunları kaydetti: "Aksu halkından 'Kenan Yıldız ile Nurcan'ın ilişkisi var' şeklinde sözler duyunca Kenan Yıldız'ı uyardım. Kenan da bana 'Nurcan benim bacım' dedi ve öyle şeyler olmayacağını söyledi. Ben de onun bu sözlerine inandım. Bize 'seçim çalışması yapıyoruz' dedi, ben il ve ilçe belediyelerini telefondan aradım ve bana herhangi bir seçim çalışması olmadığını belirttiler."

Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini, hamile kaldığını ve çocuğunu düşürdüğünü iddia etmesi; Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mağdur kadın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı mağduriyeti bilmesine rağmen ses çıkarmadığını belirtirken, iddiaların odağında yer alan ve hakkında dava açılan Yıldız, sorularımıza yanıt vermemeyi tercih etmişti.

Kaynak: Sabah