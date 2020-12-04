Tecavüzcü CHP'li ADD üyesi çıktı

CHP günlerdir peş peşe çıkan taciz tecavüz skandallarıyla çalkalanıyor. Son olarak CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklandı. Daha önce bir kafede birlikte çalıştığı 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Karagöz, olayın ortaya çıkmasının ardından CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı tarafından ihraç edilmesi istemiyle disipline sevk edildi.

ADD üyesi çıktı

Öte yandan Umut Karagöz’ün CHP'deki görevinin yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi olduğu da ortaya çıktı. Tecavüz skandalının ortaya çıkmasının ardından ADD'den de Karagöz'le ilgili açıklama geldi. ADD'den yapılan açıklamada, “cinsel saldırı” olayının öğrenilmesiyle Karagöz’ün “Kesin ihraç ve üyelikten düşürme” talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği ve Karagöz'ün üyeliğinin fiilen bittiği belirtildi.