  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

12 yaşında kız çocukları bile var! ‘Cehennem adası'

Bunlar gerçekten hasta! CHP'nin Bursa adayı TOGG'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!

Hizbullah'ın kurduğu tuzak! ABD'li istihbaratçılar: Bu olursa savaştan çekiliriz

Emekli korgeneralden Türkiye'ye kritik F-35 uyarısı: Yeniden teklif edilirse dahi sakın almamalıyız! Çünkü...

Yunan adalarına vizesiz seyahat başlıyor! Miçotakis tarihi duyurdu

Emeklilere ek zam açıklaması!

Özellikle ABD'nin gözü kulağı Türkiye'de! Milli Muharip Uçak için 90 saat söylentisi

Yaptıkları algı operasyonlarının altında kaldılar! Türk bankasına ceza keseceklerdi ABD’li şirket cezayı yiyor!

Diyanet 'caiz değil' demişti! Emeklilere 20 bin liraya yakın para verilecek

Eleştirdiği ismi Hatay’a aday gösterdi
Ekonomi Tecavüz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti: Starbucks’a bir dava daha!
Ekonomi

Tecavüz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti: Starbucks’a bir dava daha!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 13:57:00 -
Tecavüz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti: Starbucks’a bir dava daha!

ABD'li kahve devi Starbucks, çocuk işçi ve cinsel taciz skandallarıyla gündeme geldi. Yetmedi, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama destek verdi. Tüm dünyada boykot edilen kahve devine ABD Ulusal Tüketiciler Birliği'nden (NCL) yeni bir dava geldi. NCL, Starbucks'ın müşterilerini aldattığına değindi. Yanlış ve aldatıcı bir şekilde" etik kahve ve çay tedarik ettiğini söyledi.

ABD'li kahve devi Starbucks, çocuk işçi ve cinsel taciz skandallarıyla gündeme geldi. Yetmedi, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama destek verdi. Tüm dünyada boykot edilen kahve devine ABD Ulusal Tüketiciler Birliği'nden (NCL) yeni bir dava geldi. NCL, Starbucks'ın müşterilerini aldattığına değindi. Yanlış ve aldatıcı bir şekilde" etik kahve ve çay tedarik ettiğini söyledi.

ABD'li kahve devi Starbucks, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, cinsel taciz ve saldırı skandallarıyla gündeme geldi. Defalarca kez insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanan kahve zinciri, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma da destek verdi.
Tüm dünyada uygulanan boykotla ciddi oranda zarar eden Starbucks'a ABD Ulusal Tüketiciler Birliği'nden (NCL) yeni bir dava geldi.

NCL'den yapılan açıklamada, Starbucks'ın, etik kahve ve çay tedarikinde bulunduğunu iddia ettiği ancak gerçekte şirketin pazarlamasının tüketicileri yanılttığı belirtildi.

Starbucks'ın kahve ve çay çiftlikleri ile kooperatiflerden yaptığı alımlar hakkında bilgi paylaşmada başarısız olduğu öne sürülen açıklamada, açılan davada şirketin söz konusu ihlalleri yapan yerlerden ürün aldığına dair kanıtların detaylandırıldığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NCL Üst Yöneticisi Sally Greenberg, Starbucks'ın market raflarında duran her kahve paketinde müşterilerine yalan söylediğini iddia etti.
Starbucks'ın tedarik zincirinde ciddi insan hakları ve iş gücü ihlalleri olduğunu belirten Greenberg, "Tüketicilerin tam olarak neye para ödediklerini bilme hakları var. NCL, bu aldatıcı uygulamaları açığa çıkarmaya ve Starbucks'ı iddialarından sorumlu tutmaya kararlıdır" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerli deterjan markaları hangileri? İşte boykota alternatif deterjan markaları...
Yerli deterjan markaları hangileri? İşte boykota alternatif deterjan markaları...

Ekonomi

Yerli deterjan markaları hangileri? İşte boykota alternatif deterjan markaları...

'Boykot var, artık satılmıyor' deniyordu! Coca Cola'nın Türkiye hamlesi herkesi kahredecek
'Boykot var, artık satılmıyor' deniyordu! Coca Cola'nın Türkiye hamlesi herkesi kahredecek

Ekonomi

'Boykot var, artık satılmıyor' deniyordu! Coca Cola'nın Türkiye hamlesi herkesi kahredecek

Boykot Coca Cola'yı vurdu! Satışlar düştü
Boykot Coca Cola'yı vurdu! Satışlar düştü

Ekonomi

Boykot Coca Cola'yı vurdu! Satışlar düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23