Tecavüz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti: Starbucks’a bir dava daha!

ABD'li kahve devi Starbucks, çocuk işçi ve cinsel taciz skandallarıyla gündeme geldi. Yetmedi, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama destek verdi. Tüm dünyada boykot edilen kahve devine ABD Ulusal Tüketiciler Birliği'nden (NCL) yeni bir dava geldi. NCL, Starbucks'ın müşterilerini aldattığına değindi. Yanlış ve aldatıcı bir şekilde" etik kahve ve çay tedarik ettiğini söyledi.

ABD'li kahve devi Starbucks, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, cinsel taciz ve saldırı skandallarıyla gündeme geldi. Defalarca kez insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanan kahve zinciri, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma da destek verdi.

Tüm dünyada uygulanan boykotla ciddi oranda zarar eden Starbucks'a ABD Ulusal Tüketiciler Birliği'nden (NCL) yeni bir dava geldi.

NCL'den yapılan açıklamada, Starbucks'ın, etik kahve ve çay tedarikinde bulunduğunu iddia ettiği ancak gerçekte şirketin pazarlamasının tüketicileri yanılttığı belirtildi.

Starbucks'ın kahve ve çay çiftlikleri ile kooperatiflerden yaptığı alımlar hakkında bilgi paylaşmada başarısız olduğu öne sürülen açıklamada, açılan davada şirketin söz konusu ihlalleri yapan yerlerden ürün aldığına dair kanıtların detaylandırıldığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NCL Üst Yöneticisi Sally Greenberg, Starbucks'ın market raflarında duran her kahve paketinde müşterilerine yalan söylediğini iddia etti.

Starbucks'ın tedarik zincirinde ciddi insan hakları ve iş gücü ihlalleri olduğunu belirten Greenberg, "Tüketicilerin tam olarak neye para ödediklerini bilme hakları var. NCL, bu aldatıcı uygulamaları açığa çıkarmaya ve Starbucks'ı iddialarından sorumlu tutmaya kararlıdır" dedi.

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