Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz-Fas maçında yaşanılan mağlubiyetle gelen Dünya Kupası vedası sonrası dünya kamuoyunun gündemine yerleşti. Soyunma odasına gözyaşları içerisinde giren ve bireysel kariyerinde de Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda gerçekleştiren Cristiano Ronaldo'ya, kız kardeşi Elma Aveiro ve eşi Georgina Rodriguez'den destek geldi. Sert cümleler kullanan gelin-görümceden Elma Aveiro, "Tebrikler Portekiz, bir adamı öldürdünüz..." derken Georgina Rodriguez ise, "Dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi" yorumunda bulundu.

Cristiano Ronaldo son kez yer aldığı milli takımı Portekiz'in Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'a yenilerek turnuvaya veda etmesi sonucu büyük bir şok yaşadı. Maça yedek başlayan ve son kez çıktığı Dünya Kupası sahnesine gözyaşları içerisinde veda eden Cristiano Ronaldo, dünya kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden birisi oldu. Gözyaşı döktüğü anla çok konuşulan Portekizli yıldız futbolcu için eşi Georgina Rodriguez ile kız kardeşi Elma Aveiro'dan destek paylaşımları geldi. Elma Aveiro Fernando Santos için istifa çağrısında bulunurken, Georgina Rodriguez de teknik direktörün kötü bir karar aldığını söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun Fas maçında da tıpkı İsviçre maçında olduğu gibi yedek bırakılmasına tepki gösteren Georgina Rodriguez, Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu:

'Aynı zamanda dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin dostun. Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden kişi."

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro de kardeşini savunan ve sert cümlelerin yer aldığı bir açıklamada bulundu. Fernando Santos'u istifaya çağıran bir hastagh de kullanan Aveiro, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz."