Tebligatı bakın ne yaptı? Özgür Özel'den hukuk tanımazlığın zirvesi!
CHP Grup Başkanı Özgür Özel kendisine ulaştırılan CHP Genel Merkezi'nin tahliye tebligatını yırtıp attı.
CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetimi görevden alınırken partide genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının başvurusu üzerine CHP Genel Merkez binasının tahliyesi kararı alındı. Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını yırtıp attı. Özel, o anlarda "Bunun için yıktılar baba ocağını" dedi.
BÖYLE KAHRAMAN OLAMAZSINIZ?
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar “Özgür Özel, mahkeme tebligatını yırtmış. Yargı kararını yırtıp atmak sizi ‘kahraman’ değil ‘hukuk tanımaz’ yapar. Çok yazık” tepkisini gösterdi.