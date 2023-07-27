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Gündem Tebessüm ettirten anlar! Selçuk Bayraktar ve onu tanımayan görevli
Gündem

Tebessüm ettirten anlar! Selçuk Bayraktar ve onu tanımayan görevli

Yeniakit Publisher
2023-07-27 11:33:00 -

Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayi Fuarı'nda ziyaret ettiği bir stantta İngilizce konuştu. Kendisini tanımayan görevliye: "I am Selçuk Bayraktar." diyerek orada gülümseten anlar yaşanmasına vesile oldu.

Uluslararası savunma sanayi fuarı, büyük ilgiyle karşılandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da fuar alanını ziyaret eden isimler arasındaydı. Bayraktar'a Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti. Bayraktar, fuarın en dikkat çeken simülasyonlarından biri olan HAVELSAN'ın uçuş eğitim simülatörüne deneyimlemek için katıldı.

Ardından fuarın diğer stantlarını da gezdi ve ilgiyle inceledi. Katılımcılara hitaben yaptığı açıklamada, herkesi TEKNOFEST'e katılmaya davet etti ve "İstanbul'da harika bir fuar geçirdik, şimdi sıra Ankara'da. Daha sonra İzmir'de buluşmak üzere, tüm milletimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Stantları tek tek gezerek fikir alışverişinde bulunan Bayraktar, kendisini tanımayan bir görevliyle karşılaştı. Standın başındaki görevli ile İngilizce konuşarak bilgi alan Bayraktar, ardından da kendisini tanıttı.

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