TEB, "Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Asya pazarında faaliyet gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından bu yıl 7'nci kez "Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.



TEB açıklamasına göre, Sanal Hesap ve SWIFT gpi ödeme izleme gibi ürün ve hizmetleri hayata geçiren TEB Nakit Yönetimi, başarılı çalışmalarıyla önceki yıllarda da pek çok uluslararası ödülün sahibi oldu.

Teknolojinin hayata olan etkisiyle her şeyin anlık olarak değiştiği, hızlı aksiyon almanın öneminin normal hale geldiği dönemde nakit yönetiminde sağlam bir finansal sermayenin ve dijital altyapının önemi her geçen gün artıyor. Dijital dönüşüme uyumlu bir nakit yönetimi anlayışıyla hareket eden ve sektördeki deneyimiyle müşterilerine ürün, çözüm ve hizmetler sunan TEB, bu alanda sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetleriyle uluslararası finans dünyası tarafından bir kez daha ödüllendirildi.

TEB, Asian Banking and Finance tarafından bu yıl 7'nci kez “Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası” ödülüne layık görüldü. Asya pazarında kurumsal bankacılık faaliyeti gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance Wholesale Banking Awards jüri üyeleri arasında Ernst and Young, KPMG, Deloitte & Touche LLP ve PwC gibi bağımsız denetim firmalarının uzman yetkilileri yer alıyor.



TEB, 1997 yılından bu yana müşterilerine TEB Nakit Yönetimi ile aralarında e-imza, e-fatura, Mobil-İnk, Sanal Hesap gibi kağıtsız bankacılığı destekleyen çözümler geliştirirken, son olarak hayata geçirdiği SWIFT gpi ödeme izleme ve TURMOB Luca maaş entegrasyonu gibi yeni ürün ve hizmetlerle de müşterilerine dijital çözümler sunuyor. TEB Nakit Yönetimi, başarılı çalışmalarıyla önceki yıllarda da pek çok uluslararası ödülün sahibi olmuştu.