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TEB Cetelem ve PSA Finans iş ortaklığı sözleşmesini yeniledi

TEB Cetelem yenilenen sözleşme ile PSA Finans’ın finansal çözüm ortağı olarak Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve Opel yetkili satıcılarında PSA Finans markası altında finansman hizmeti sağlamaya devam edecek

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:57
TEB Cetelem ve PSA Finans iş ortaklığı sözleşmesini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Cetelem ve PSA Finans başarıyla sürdürdükleri iş birliğini devam ettirmek üzere anlaşmalarını yeniledi.

TEB açıklamasına göre, TEB Cetelem ve PSA Finans başarıyla sürdürdükleri iş birliğini devam ettirmek üzere "Otomobil finansmanı iş ortaklığı" sözleşmesine devam kararı aldı. TEB Cetelem yenilenen sözleşme ile PSA Finans’ın finansal çözüm ortağı olarak Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve Opel yetkili satıcılarında PSA Finans markası altında finansman hizmeti sağlamaya devam edecek.

TEB Cetelem, Türkiye’nin seçkin otomobil markaları ile kurduğu iş ortaklıkları, teknolojik altyapısı ve "Satış Noktasından Hizmet" iş modeli ile müşterilerine araçlarını satın aldıkları noktada hızlı ve kolay kredi kullanma kolaylığı sunarken, aynı zamanda "Online Taşıt Kredisi" başvurusu yapma imkanı da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, otomotiv sektörünün güçlü oyuncularından Groupe PSA bünyesindeki markaların müşterilerine finansman çözümü sağlayan PSA Finans ile 2014 yılından bu yana başarı ile sürdürdükleri iş ortaklığını yenilemekten mutluluk duyduklarını belirterek, bugüne kadar iş ortaklığı kapsamında yaklaşık 4 milyar TL tutarında 100 bin adet kredi kullandırdıklarını bildirdi.

Becoulet, Haziran 2019 itibarıyla Opel’in de PSA Finans bünyesine katılmasıyla büyüttükleri iş ortakları ile avantajlı krediler sunarak, müşterileri en hızlı ve kolay şekilde araç sahibi yapmayı hedeflediklerini aktardı.

PSA Finans Genel Müdürü Bojan Zugcic de, "Avantajlı ürünlerimiz, güçlü kampanyalarımız, profesyonel ekip ve iş ortaklarımız ile Türkiye çapında faaliyet gösteren markalarımıza destek veriyoruz. Müşterilerimiz, ihtiyaçlarına yönelik finansal çözümlerimize tüm Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve Opel yetkili satıcılarında ulaşabilir, sunduğumuz fırsatlardan yararlanabilirler." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:57
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