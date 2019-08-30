0553 313 94 23

Team OG, espor turnuvasında 15 milyon dolar kazandı

Espor takımı Team OG Dünyanın en büyük espor ve Dota 2 turnuvası olan The International 9'u şampiyonlukla tamamlayarak, espor tarihinin en büyük para ödülü 15 milyon doları kazandı

30 Ağustos 2019 Cuma 16:17
Team OG, espor turnuvasında 15 milyon dolar kazandı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük espor ve Dota 2 turnuvası olan The International 9 sona erdi. 2018 yılında The International 8 şampiyonu olarak 11 milyon dolar kazanan Team OG, espor tarihinin en büyük para ödülü olan 15 milyon doları evine götürdü.

Red Bull açıklamasına göre, 32 milyon dolarla espor dünyasının en büyük ödül havuzuna sahip The International 9 Dota 2 Turnuvası sona erdi.

Dünyanın en büyük espor ve Dota 2 turnuvası olan The International 9, beş gün boyunca nefesleri kesti.

Final mücadelesinde 3-1’lik skorla Team Liquid’i yenen Team OG üst üste iki sene şampiyon olan tek takım olarak tarihe geçti.

2018 yılında The International 8 şampiyonu olarak, o zamana kadarki en büyük espor para ödülü olan 11 milyon dolar ödülü kazanan Team OG, bu sene kendi rekorunu yükseltti.

Team OG takımının oyuncuları Johan "N0tail" Sundstein, Sébastien "7ckngMad" Debs, Jesse "JerAx" Vainikka, Anathan "ana" Pham, Topias "Topson" Taavitsainen ve koç Cristian "ppasarel" Banasean de üst üste iki kez şampiyon olan ilk oyuncular olarak tarihteki yerlerini aldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, The International 8 turnuvasından 2 ay önce Team OG takımı kendilerini parçalanmış bir halde bulmuş, takımın kurucusu ve kaptanı rakip takım olan Evil Geniuses’e transfer olmuştu. The International 9 turnuvasında üst grup yarı final mücadelesinde Team OG’nin Evil Geniuses’i 2-1’lik skorla mağlup etmesi turnuvanın unutulmaz anlarından biri oldu.

Üst üste iki sene şampiyon olmayı başaran Team OG’nin The International 8 Dota 2 turnuvasındaki ilham verici hikayesi "Against the Odds" belgeseline konu olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:17
  1. Red Bull
  2. Team OG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    1. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    2. 21 yaşındaki genç havuzda boğuldu
    3. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    4. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    5. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    6. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    7. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    8. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    9. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    10. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    11. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    12. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    13. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    14. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    15. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    16. BESYO sınavında ter döktüler
    17. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    18. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    19. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    20. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak