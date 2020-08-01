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Aktüel

TDV'den Malezya'da ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 09:42:26 -
TDV'den Malezya'da ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

KUALA LUMPUR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Malezya'da ihtiyaç sahipleri ve mültecilere dağıtılmak üzere kurban yardımında bulundu.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu'nun (MAPIM) ortaklığında Malezya'nın Bangi şehrindeki Al-Hasanah Camisi'nde düzenlenen kurban etkinliğinde, çok sayıda ülkeden bağışlarla alınan büyükbaş kurbanlıklar kesildi.

MAPIM görevlileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde kesilerek paketlenen etler, ihtiyaç sahibi Malezyalılar ile ülkedeki Suriyeli ve Arakanlı mültecilere verildi.

Toplamda 116 ineğin kurban edildiği etkinlikte kurbanlık etler, Malezya'nın 7 eyaletinde dağıtılmak üzere MAPIM'in dağıtım merkezlerine gönderildi.

TDV 90 inek bağışı yaparken kurbanlıkların yarısının eti Selangor, diğer yarısı ise Kedah eyaletinde verildi.

AA muhabirine konuşan MAPIM'in Üst Yöneticisi Dr. Sani Araby, MAPIM'ın son 5 yıldır kurban organizasyonlarında TDV ile yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız zorluklara rağmen Türk halkı ve devletinin bizim faaliyetlerimizi desteklemesinden son derece memnunuz." dedi.

Türkiye'nin Malezya'daki kurban yardımlarının ihtiyaç sahipleri tarafından çok olumlu karşılandığını ifade eden Dr. Sani, "MAPIM olarak Türkiye ile iş birliğimizin sadece Kurban Bayramı zamanında değil, her zaman sürmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.


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