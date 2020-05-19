TDV’den Bosna Hersek’teki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan vesilesiyle Bosna Hersek’teki ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri dağıttı.
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince, gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan yardım paketleri, farklı şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Din Hizmetleri Müşavirliğinden yapılan açıklamada, vakfın katkılarıyla temin edilen yardım paketlerinin yaklaşık 300 aileye ulaştırıldığı belirtilerek, Boşnakların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tebrik edildi.
Yardımların Mostar, Srebrenitsa, Kiseljak, Busovaca, Kakanj ve Zenica şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.