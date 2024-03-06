TDV okullarına yoğun talep

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV), Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda inşa ettiği 5 yeni okulda bin 250 çocuk aktif olarak eğitim görüyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) yaşadığı mülteci kamplarının ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, insani şartların iyileştirilmesi amacıyla bölgedeki yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş Müdürü Afzalur Rahman yaptığı açıklamada, TDV’nin inşa ettiği okullarda öğrenim görmek için ailelerden ve çocuklardan çok sayıda talep olduğunu ifade ederek, “Biz de öğrencilerin durumunu değerlendirerek ve seçerek öğrenci alıyoruz. Talep o kadar yoğun ki bize sitemde bulunan aileler oluyor ‘Bizim çocuğumuzu niye okula almadınız’ şeklinde. Aslında bu bizim buradaki eğitim kalitemizi ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Astronot olabileceklerini hayal ediyorlar”

Bangladeş’teki diğer okulların TDV okullarına olan ilgiyi fark ettiğini ve kaliteli eğitimi ülkeye getirdiklerini dile getiren Rahman, “Diğer okullarda çocuklar geleceklerini göremiyor. Biz burada geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz. Öğrenciler burada doktor, mühendis ve astronot olabileceklerini hayal edebiliyor” ifadelerini kullandı.

Kız okullarının her kampta olması isteniyor

Bangladeş’te kız çocuklarının küçük yaşta evlendirildiğine işaret eden Rahman, “Buradaki aileler çocuklarını erkek-kız karışık okullara göndermek istemiyor. Şimdiye kadar kampta kız okulu yoktu. Biz Diyanet Vakfı Fatima Al Fihriye ismiyle ilk kız okulunu açtık. Eğitimlerini kadın öğretmenlerin verdiği ve güvenliği kadın olan okulu açalı 3 ay oldu ve ailelerden yoğun talep geldi. Bangladeş hükümeti, kız model okulumuzun her kampta olmasını istiyor.”

TDV’nin açtığı okula ‘Aylan’ ismi verildi

Rahman, “Bulunduğumuz okulun ismini de ‘Aylan’ koyduk. Biliyorsunuz Türkiye’de bir bebeğin cesedi bulunmuştu. Birçok farklı coğrafyada Müslümanlar zulüm altında, burada da bir zulüm var. Çocuklar hayatın zor olduğunu bilsin ve eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkına varsın diye bu ismi seçtik” ifadesini kullandı.

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