TDV Bayrampaşa’daki bir okula dini kitaplar hediye etti
Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Müftülüğü, Kütüphane Haftası'nda "Hediyem Kur'an Olsun" ve "Hediyem Kitap Olsun" projeleri kapsamında Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin kütüphanesine Kur’an-ı Kerim, hadis ve tefsir kitapları hediye etti.
Okulda düzenlenen programda konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, "Kütüphanemizi zenginleştirmek için çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim meali, Hadislerle İslam, Kur'an Yolu Tefsiri gibi itikatla alakalı Türkiye'den ve dünyadan eserler getirdik. Amel defterini kapatmayan üç şey var. Birincisi sadaka-i cariye, ikincisi faydalanılan ilim, üçüncüsü de hayırlı evlat. Bugün burada biz üçünü birleştirmiş oluyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından okul müdürüne, kütüphaneye yerleştirilmek üzere Kur'an-ı Kerim ile hadis ve tefsir kitapları takdim edildi.