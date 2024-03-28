TDV Bayrampaşa’daki bir okula dini kitaplar hediye etti

Okulda düzenlenen programda konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, "Kütüphanemizi zenginleştirmek için çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim meali, Hadislerle İslam, Kur'an Yolu Tefsiri gibi itikatla alakalı Türkiye'den ve dünyadan eserler getirdik. Amel defterini kapatmayan üç şey var. Birincisi sadaka-i cariye, ikincisi faydalanılan ilim, üçüncüsü de hayırlı evlat. Bugün burada biz üçünü birleştirmiş oluyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından okul müdürüne, kütüphaneye yerleştirilmek üzere Kur'an-ı Kerim ile hadis ve tefsir kitapları takdim edildi.