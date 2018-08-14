THY - Konya
0553 313 94 23

TCMB'nin zorunlu karşılık oranları değişikliği yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarında yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:38
TCMB'nin zorunlu karşılık oranları değişikliği yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmişti. Yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranları da 400 baz puan indirilmişti.

Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8'e çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:38
  1. Resmi Gazete
  2. TCMB
  3. zorunlu karşılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da bir mahalle sokağa indi! Arabalarını o halde görünce...
    1. İstanbul'da bir mahalle sokağa indi!..
    2. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
    3. Trabzon'da otomobil çay bahçesine uçtu!
    4. Eylem hazırlığındaki teröristler..
    5. Çatlayın, patlayın.. Öldüremediniz,..
    6. Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı!
    7. Keneye karşı 'kene savar' lakaplı Beç..
    8. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları..
    9. Aksaray'da mera yangını! 300 dekar..
    10. Adana'da terör operasyonu: 10 kişi..
    11. Dolar savaşında biz ne yapacağız?
    12. FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü,..
    13. Üniversiteliler piyasayı..
    14. TCMB'nin zorunlu karşılık oranları..
    15. İngiltere alarma geçti!
    16. Mısırlı imam Mustafa: Erdoğan'ın..
    17. Tunceli ve Kars'ta 7 terörist öldürüldü
    18. Berat Albayrak uluslararası..
    19. Ortodoks Kilisesi’nin bahçesine 9..
    20. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti