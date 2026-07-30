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Ekonomi TCMB’nin rezervi 162,2 milyar dolar: Bir haftada 2,1 milyar dolar arttı
Ekonomi

TCMB’nin rezervi 162,2 milyar dolar: Bir haftada 2,1 milyar dolar arttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TCMB’nin rezervi 162,2 milyar dolar: Bir haftada 2,1 milyar dolar arttı

Felaket senaryoları yazıp karamsarlık pompalayanlara Merkez'den kapak gibi açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre TCMB’nin toplam rezervleri, 24 Temmuz ile biten haftada kritik bir eşiği daha aşarak 162,6 milyar dolara fırladı. Brüt döviz rezervlerindeki sınırlı geri çekilmeye rağmen altın rezervlerinde yaşanan güçlü sıçrama, toplam rezervlerin bir haftada 2,1 milyar dolardan fazla değer kazanmasını sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 24 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 31 milyon dolar azalarak 62 milyar 396 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Temmuz'da 65 milyar 427 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 5 milyar 147 milyon dolar artışla 95 milyar 63 milyon dolardan 100 milyar 210 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 160 milyar 490 milyon dolardan 162 milyar 606 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih     Altın Rezervleri             Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

26.01.2024     48.007               89.154               137.161

23.02.2024     49.271               82.479               131.750

29.03.2024     54.378               68.748               123.126

26.04.2024     59.113               64.967               124.080

31.05.2024     59.740               83.909               143.648

28.06.2024     58.077               84.833               142.910

19.07.2024     59.214               94.695               153.910

29.08.2024     60.043               89.329               149.373

27.09.2024     63.566               93.824               157.390

25.10.2024     65.894               93.504               159.398

1.11.2024       66.614               93.005               159.619

13.12.2024     65.307               98.175               163.482

24.01.2025     68.232               99.328               167.560

14.02.2025     72.475               100.677            173.152

21.03.2025     74.785               88.328               163.114

04.04.2025     76.422               77.838               154.261

30.05.2025     83.164               70.026               153.190

13.06.2025     86.543               72.744               159.289

25.07.2025     85.223               86.625               171.848

29.08.2025     87.326               91.031               178.357

05.09.2025     90.931               89.176               180.107

17.10.2025     111.169            87.273               198.442

14.11.2025     107.389            80.043               187.432

26.12.2025     116.894            76.978               193.872

30.01.2026     133.753            84.405               218.158

13.02.2026     132.199            79.586               211.784

27.03.2026     100.049            55.290               155.339

17.04.2026     112.647            61.821               174.467

26.05.2026     105.992            53.234               159.226

19.06.2026     97.685               59.511               157.196

26.06.2026     94.954               54.251               149.205

03.07.2026     97.742               61.952               159.694

10.07.2026     96.179               67.124               163.302

17.07.2026     95.063               65.427               160.490

24.07.2026     100.210            62.396               162.606

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