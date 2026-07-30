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Türkiye
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Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

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Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

#1
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

#3
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

#4
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

#5
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

İşte bölgeden son görüntüler...

#6
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

İşte bölgeden son görüntüler...

#7
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

İşte bölgeden son görüntüler...

#8
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

İşte bölgeden son görüntüler...

#9
Foto - Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği

İşte bölgeden son görüntüler...

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