Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Balıkesir'de yangın seferberliği
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.
Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İşte bölgeden son görüntüler...
İşte bölgeden son görüntüler...
İşte bölgeden son görüntüler...
İşte bölgeden son görüntüler...
İşte bölgeden son görüntüler...
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