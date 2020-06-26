TCMB'nin resmi rezerv varlıkları mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 90,9 milyar dolara çıktı.



TCMB tarafından, Mayıs 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.



Buna göre, resmi rezerv varlıkları nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3 artışla 90,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 5,4 artışla 52,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 5,4 yükselişle 36,7 milyar dolara çıktı.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 22,2 milyar dolara düştü. Bu tutarın 17,2 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu.



Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 55,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 20,1 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.



Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 azalarak 27,6 milyar dolar oldu.



