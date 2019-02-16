0553 313 94 23

TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:41
TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verildiği bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonları ile 3 yıla kadar (3yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verildi.

Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst sınırı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:41
  1. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi
    1. CHP'den Braille alfabesiyle..
    2. Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
    3. (ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can..
    4. Plajda kendini vuran emekli polis..
    5. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    6. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    7. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    8. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    9. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    10. Pembe kodla bebekler güvende
    11. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
    12. 'Avrupa’da Müslüman olmak zor'
    13. Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup..
    14. O sevindi, herkes üzüldü
    15. Bursa'da üç tanzim satış noktasında..
    16. "Böyle bir rapor yok"
    17. Merkezden zorunlu karşılık duyurusu
    18. Merkez Bankası'ndan flaş likidite..
    19. Narkotik operasyonunda biri polis 12..
    20. Başkan Işık, projelerini görücüye..
    21. Menderes'in uçağının düşmesine neden..
    22. Sivasspor'un rakibi Erzurumspor
    23. Siemens Türkiye 2018'de en çok ihracat..
    24. Lösemi hastası Sonat Emre için kritik..
    25. Bayramlarımızı zehir eden Çin’in..
    26. "Kadroyla birlikte iş verimi artacak"
    27. Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası..
    28. Bedensel engelli Eda'nın başarı öyküsü
    29. Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak..
    30. Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü