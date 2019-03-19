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TCMB'den repo ihalesi

19 Mart 2019 Salı 11:17
TCMB'den repo ihalesi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 26 Mart vadeli ve 20 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:17
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