  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:28:43 -
TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edildi.

TCMB tarafından, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilerek yürürlüğe girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı