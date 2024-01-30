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Ekonomi TCMB'den bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni
Ekonomi

TCMB'den bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni

Yeniakit Publisher
2024-01-30 09:53:00 -
TCMB'den bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

TCMB'nin Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verildiğine dair kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye, "ödeme hizmetleri" ile "elektronik para ihracı hizmetlerini" sunması için izin verildi. Öte yandan, Banka, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin de faaliyet izni kapsamını genişletti.

Kararla şirketin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda belirtilen "kullanıcının isteğiyle farklı bir ödeme sağlayıcısındaki hesapla ilgili ödeme emri başlatabilmesi" ve "kullanıcının onayı alındığında çevrim içi platformlarda bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ait toplu bilgileri sunması" onaylandı.

Söz konusu kararlar, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

 
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