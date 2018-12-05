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﻿TCMB: Vergi indirimleri enflasyonda hissedildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda yıllık enflasyonun 3,62 puan düşüşle yüzde 21,62’ye gerilediği belirtilirken, "Türk lirasındaki değer kazancı, dönemsel indirimler ve iç talepteki zayıflamanın da etkileri hissedilmiştir” denildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:15
﻿TCMB: Vergi indirimleri enflasyonda hissedildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, “Kasım’da temel mal fiyatlarındaki düşüşte vergi indirimleri temel belirleyici olurken, Türk lirasındaki değer kazancı, dönemsel indirimler ve iç talepteki zayıflamanın da etkileri hissedilmiştir” denildi.

TCMB tarafından kasım ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.

Raporda, kasım ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,44 azaldığı, yıllık enflasyonun 3,62 puan düşüşle yüzde 21,62’ye gerilediği belirtildi. Bu dönemde yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda düşüş kaydettiği bildirilen raporda, gıda enflasyonundaki gerilemede taze meyve ve sebze fiyatlarının öne çıktığı ifade edildi.

Enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki değerlenmeye istinaden azaldığı vurgulanan raporda, “Geçici vergi indirimlerine bağlı olarak dayanıklı tüketim malları kanalıyla temel mal grubu yıllık enflasyonu belirgin bir düşüş kaydetmiştir. Bu dönemde hizmet enflasyonu sınırlı da olsa gerilemiştir. Kasım ayı enflasyon verilerinde vergi indirimleri, Türk Lirasındaki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin yanı sıra iktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkiler de hissedilmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir” değerlendirmesine yer verildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:15
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu
  3. Enerji fiyatları

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