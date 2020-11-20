  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti
Ekonomi

TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu kararı sonrası altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranını da yüzde 15'e çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:15:40 -
TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde, Türk lirası için uygulanan faiz oranı yüzde 15'e yükseltildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde Türk lirası için uygulanan faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15'e çıkarıldı.

Mevcut durumda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası'nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiriyor. Enflasyon Raporu toplantısında TCMB tarafından tüm swap imkanları çerçevesinde sağlanan fonlama tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğu ifade edilmişti.

Analistler, TCMB'nin dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kararlar sonrası beklendiği üzere swap işlemlerinde Türk lirasına uygulanan faizi de politika faizi ile eşitlediğini ifade etti.

TCMB, dün politika faizini yüzde 15'e çıkartırken, karar metninde "Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen Altay tankıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Altay tankını se..
Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi
Dünya

Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi

Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra talim amaçlı öldürüldüğü ortaya çıktı. Avustralyalı General A..
'Fransa’nın Başkonsolosu intihar etti'
Dünya

'Fransa’nın Başkonsolosu intihar etti'

Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu Denis François intihar etti.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay