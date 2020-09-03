  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB: ''Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.''
Ekonomi

TCMB: ''Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.''

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:09:20 -
TCMB: ''Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.''
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia
Siyaset

Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023'de yapılacak seçimler için tuhaf bir iddiada bulunarak seçimin ertelenmesi için OHAL ..
Bakan Koca'dan 'Erdoğan' sorusuna tokat gibi cevap
Siyaset

Bakan Koca'dan 'Erdoğan' sorusuna tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun’da halka seslenişi sırasında oluşan kalabalık görüntü sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Maske, mesafe v..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı