0553 313 94 23

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:06
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 25 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:06
  1. Repo ihalesi
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları
    1. Altın fiyatları
    2. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    3. Cezaevi personelinden kan bağışı
    4. Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine..
    5. Bakan Soylu AA Editör Masasına konuk..
    6. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
    7. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
    8. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    9. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
    10. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
    11. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    12. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    13. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    14. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    15. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    16. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    17. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
    18. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
    19. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
    20. Pochettino'ya iki maç ceza
    21. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
    22. Evinde beslediği aslanlar tarafından..
    23. Migren ağrılarının esiri olmayın
    24. Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için..
    25. Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona..
    26. Boks müsabakaları sona erdi
    27. Okullar arası futbolda şampiyonlar..
    28. "Sağlık Festivali" 14 Mart’ta başlıyor
    29. Yeşilay Derneği’nden Rektör..
    30. İran'da bağımlılık tedavi merkezinde..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!