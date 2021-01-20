TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

Ocak ayı faiz kararı, Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasında açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 200 puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarılmıştı. Bu ay gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısının tarihi merakla beklenirken, ekonomistler faiz beklentisini açıkladı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısını 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı açıklanacak.

Geçen haftanın ikinci yarısında, risk iştahının küresel ölçekte azalmasının ardından bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantıları takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçen haftanın odağında ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret eden veriler yer aldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 95 milyonu, hayatını kaybedenler ise 2 milyonu aştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığının düşük olduğu yorumları piyasalardaki risk iştahını azaltırken, ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verileri ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret etti. Öte yandan Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi toplumsal gösteri endişelerine karşın hafta sonu sakin geçerken, ülkeden gelecek haber ve açıklamalar, bugün ve yarın yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Geçen hafta açıklanan veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,13 sınırından tekrar yüzde 1,10'un altına geriledi, pay piyasalarında ise cuma günü satıcılı bir seyir izlendi.