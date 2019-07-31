TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:



Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,5227 5,5326 5,5188 5,5409 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,7977 3,8224 3,7802 3,8454 1 DANİMARKA KRONU 0,82329 0,82734 0,82272 0,82924 1 EURO 6,1574 6,1684 6,1530 6,1777 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,7071 6,7420 6,7024 6,7521 1 İSVİÇRE FRANGI 5,5634 5,5991 5,5551 5,6075 1 İSVEÇ KRONU 0,57476 0,58071 0,57436 0,58205 1 KANADA DOLARI 4,1951 4,2140 4,1795 4,2300 1 KUVEYT DİNARI 18,0374 18,2734 17,7668 18,5475 1 NORVEÇ KRONU 0,62848 0,63270 0,62804 0,63416 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,4725 1,4751 1,4614 1,4862 100 JAPON YENİ 5,0751 5,1087 5,0563 5,1281 1 BULGAR LEVASI 3,1306 3,1715 1 RUMEN LEYİ 1,2935 1,3104 1 RUS RUBLESİ 0,08658 0,08771 100 İRAN RİYALİ 0,01308 0,01325 1 ÇİN YUANI 0,79780 0,80824 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03424 0,03469 1 KATAR RİYALİ 1,5081 1,5279 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,4508 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,6976 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9904 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9,5678 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 108,56 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3147 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,7658 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7506 SUUDİARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1149 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,2165 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2845 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,7542 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,2458 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63,43 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8836 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 160,38 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6414 KATARRİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,37565 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7,6041 TÜRKLİRASI

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