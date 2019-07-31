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TCMB döviz kurları

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33
TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI5,52275,53265,51885,5409
1AVUSTRALYA DOLARI3,79773,82243,78023,8454
1DANİMARKA KRONU0,823290,827340,822720,82924
1EURO6,15746,16846,15306,1777
1İNGİLİZ STERLİNİ6,70716,74206,70246,7521
1İSVİÇRE FRANGI5,56345,59915,55515,6075
1İSVEÇ KRONU0,574760,580710,574360,58205
1KANADA DOLARI4,19514,21404,17954,2300
1KUVEYT DİNARI18,037418,273417,766818,5475
1NORVEÇ KRONU0,628480,632700,628040,63416
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1,47251,47511,46141,4862
100JAPON YENİ5,07515,10875,05635,1281
1BULGAR LEVASI3,13063,1715
1RUMEN LEYİ1,29351,3104
1RUS RUBLESİ0,086580,08771
100İRAN RİYALİ0,013080,01325
1ÇİN YUANI0,797800,80824
1PAKİSTAN RUPİSİ0,034240,03469
1KATAR RİYALİ1,50811,5279
ÇAPRAZ KURLAR
BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1,4508AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI6,6976DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0,9904İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI9,5678İSVEÇ KRONU
1ABD DOLARI108,56JAPON YENİ
1ABD DOLARI1,3147KANADA DOLARI
1ABD DOLARI8,7658NORVEÇ KRONU
1ABD DOLARI3,7506SUUDİARABİSTAN RİYALİ
1EURO1,1149ABD DOLARI
1İNGİLİZ STERLİNİ1,2165ABD DOLARI
1KUVEYT DİNARI3,2845ABD DOLARI
1ABD DOLARI1,7542BULGAR LEVASI
1ABD DOLARI4,2458RUMEN LEYİ
1ABD DOLARI63,43RUS RUBLESİ
1ABD DOLARI42000İRAN RİYALİ
1ABD DOLARI6,8836ÇİN YUANI
1ABD DOLARI160,38PAKİSTAN RUPİSİ
1ABD DOLARI3,6414KATARRİYALİ
BİLGİ İÇİN
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1,37565ABD DOLARI
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)7,6041TÜRKLİRASI
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33
  1. TCMB Döviz kurları

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