TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim
Döviz Cinsi
Döviz Alış
Döviz Satış
Efektif Alış
Efektif Satış
1
ABD DOLARI
5,5227
5,5326
5,5188
5,5409
1
AVUSTRALYA DOLARI
3,7977
3,8224
3,7802
3,8454
1
DANİMARKA KRONU
0,82329
0,82734
0,82272
0,82924
1
EURO
6,1574
6,1684
6,1530
6,1777
1
İNGİLİZ STERLİNİ
6,7071
6,7420
6,7024
6,7521
1
İSVİÇRE FRANGI
5,5634
5,5991
5,5551
5,6075
1
İSVEÇ KRONU
0,57476
0,58071
0,57436
0,58205
1
KANADA DOLARI
4,1951
4,2140
4,1795
4,2300
1
KUVEYT DİNARI
18,0374
18,2734
17,7668
18,5475
1
NORVEÇ KRONU
0,62848
0,63270
0,62804
0,63416
1
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1,4725
1,4751
1,4614
1,4862
100
JAPON YENİ
5,0751
5,1087
5,0563
5,1281
1
BULGAR LEVASI
3,1306
3,1715
1
RUMEN LEYİ
1,2935
1,3104
1
RUS RUBLESİ
0,08658
0,08771
100
İRAN RİYALİ
0,01308
0,01325
1
ÇİN YUANI
0,79780
0,80824
1
PAKİSTAN RUPİSİ
0,03424
0,03469
1
KATAR RİYALİ
1,5081
1,5279
ÇAPRAZ KURLAR
Birim
Döviz Cinsi
Çapraz Kur
Döviz Cinsi
1
ABD DOLARI
1,4508
AVUSTRALYA DOLARI
1
ABD DOLARI
6,6976
DANİMARKA KRONU
1
ABD DOLARI
0,9904
İSVİÇRE FRANGI
1
ABD DOLARI
9,5678
İSVEÇ KRONU
1
ABD DOLARI
108,56
JAPON YENİ
1
ABD DOLARI
1,3147
KANADA DOLARI
1
ABD DOLARI
8,7658
NORVEÇ KRONU
1
ABD DOLARI
3,7506
SUUDİARABİSTAN RİYALİ
1
EURO
1,1149
ABD DOLARI
1
İNGİLİZ STERLİNİ
1,2165
ABD DOLARI
1
KUVEYT DİNARI
3,2845
ABD DOLARI
1
ABD DOLARI
1,7542
BULGAR LEVASI
1
ABD DOLARI
4,2458
RUMEN LEYİ
1
ABD DOLARI
63,43
RUS RUBLESİ
1
ABD DOLARI
42000
İRAN RİYALİ
1
ABD DOLARI
6,8836
ÇİN YUANI
1
ABD DOLARI
160,38
PAKİSTAN RUPİSİ
1
ABD DOLARI
3,6414
KATARRİYALİ
BİLGİ İÇİN
1
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1,37565
ABD DOLARI
1
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
7,6041
TÜRKLİRASI
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