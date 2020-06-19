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Ekonomi

TCMB: “Çin ile swap kapsamında ilk yuan kullanımı gerçekleşti”

Merkez Bankasıile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran tarihinde yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:46:32 -
TCMB: “Çin ile swap kapsamında ilk yuan kullanımı gerçekleşti”

Merkez Bankasıile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran tarihinde yapıldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. TCMB bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin’den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiğini bildirdi.


Açıklamada swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olmasının, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.


Öte yandan ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebilecekleri kaydedilen açıklamada, “Uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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